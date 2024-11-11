İspanya hükümetinden sel felaketi mağdurlarına dev yardım paketi

AA

29 Ekim'de İspanya'da başlayan ve ülkenin doğusu ile güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, başta Valensiya olmak üzere ülkede büyük bir sel felaketine yol açtı.

Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin bilgileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya'daki sel felaketiyle ilgili toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında aktardı.

3 MİLYAR 765 MİLYON EUROLUK YENİ YARDIM PAKETİ

Valensiya başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm bölgeler için 5 Kasım'da 10 milyar 600 milyon avroluk önlem ve yardım paketleri açıkladıklarını anımsatan Sanchez, bugün de 110 maddeden oluşan ve toplamda 3 milyar 765 milyon euroluk yeni bir yardım paketi kararı aldıklarını bildirdi.

Yeni yardım paketinde önceliklerinin "sokaklardaki çamurun temizlenmesi", "sosyal adalet" ve "zarar gören üretim sektörünün en kısa zamanda ayağa kaldırılması" olacağını aktaran Sanchez, yaraların sarılmasının çok uzun zaman alacağının bilincinde olduklarının altını çizdi.

TEMİZLİK İŞLERİ İÇİN 500 MİLYON EURO AYRILDI

"Sokaklardaki tonlarca çamurun ve kalıntıların ortadan kaldırılması, su, arıtma ve sanitasyon ağlarının onarılması normale dönmek için şarttır." ifadesinde bulunan Sanchez, temizlik işleri için 500 milyon euro ayırdıklarını duyurdu.

Açıklamasının devamında Sanchez, "Hepimiz devletiz hepimiz biriz." diyerek "yapacak çok şey olduğunu ve yeniden yapılanma çalışmaları ne kadar sürerse sürsün her zaman afetzedelerin yanında olacaklarını" bildirdi.

25 BİNDEN FAZLA DEVLET ÇALIŞANI GÖREV ALIYOR

Sanchez, mevcut durumda 18 bin 200'ü polis, jandarma ve asker olmak üzere 25 binden fazla devlet çalışanının afet bölgesinde görev yaptığını belirtti.

Valensiya'da tüm afet bölgesinde şu anda elektrik olduğunu, telefon hatlarının yüzde 95'inin çalıştığını, ilaç tedarik sisteminin tamamen sağlandığını, 51 bin litre şişelenmiş su ile 22 bin 500 kilogram kumanya dağıtıldığını aktaran Sanchez, çöken ve zarar gören yolların yapımı için halen yapacak çok iş olduğuna dikkat çekti.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 222

İspanya Başbakanı, şimdiye kadar onaylanan tüm önlemlerle selden etkilenen 400 bin işçiye, 30 bin şirkete ve 100 bin eve yardım etmenin mümkün olacağını, başvuru yapanların sonucu beklemeden hemen yüzde 50'lik yardımı alabileceklerini aktardı.

Diğer yandan hükümet, 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından şu anda toplam ölü sayısının 222 olduğunu (Valensiya'da 214, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) ve 32 kişinin kayıp listesinde yer aldığını bildirdi.

78 İLÇE VE KASABA AFET BÖLGESİ İÇİNDE

Sel felaketinin hemen ardından başlayan kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar toplam 36 bin 854 vatandaşın kurtarıldığını bildiren hükümet, 75'i Valensiya'da olmak üzere toplam 78 ilçe ve kasabanın afet bölgesi içinde yer aldığını belirtti.