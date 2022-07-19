Tabara'da yangının ilerleyişini durdurmaya çalışan Arjona, alevlerin yaklaşması üzerine hendek kazmayı bırakmak zorunda kaldı. Arjona, ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.

Kıtada birçok ülke, buna bağlı olarak orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

İspanya'da korku dolu anlar

İspanya'nın kuzeybatısındaki Tabara, korkunç boyutlara varan alevlere sahne oldu.

Angel Martin Arjona, yangının kasabasına ulaşmasını önlemek isterken büyük bir tehlike atlattı.

Hendek kazıyordu

Arjona, alevlerin kasabayı sarmasını durdurmak üzere hendek kazmak için işe koyuldu.

Gittikçe ilerleyen yangınla yüz yüze gelen Arjona, işini bırakıp bulunduğu noktayı terk etmek zorunda kaldı.

Ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı

BBC'nin aktardığına göre, arkadaşı Juan Lozano, Arjona'nın ciddi derecede yanıklarla hastaneye kaldırıldığını söylerken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İspanya'da alevlerden son anda kaçan adam görüntülendi VİDEO

