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İspanya'nın Murcia kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir benzin istasyonundaki satış makinesinden ürün almak isteyen kişi, iki saldırgan tarafından öldüresiyle dövüldü.
İspanyol vatandaşı olduğu belirtilen müşteriye, makineden ürünü aldığı sırada iki kişi saldırdı.
Öldüresiye vurdular
Direnmeye çalışsa da başarılı olamayan İspanyol, yüzleri maskeli iki şahsın saldırısına uğradı.
Yere düşürülen talihsiz adam, kafasına peş peşe darbeler aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dövdükten sonra soydular
Darbeler sonucu yerde hareketsiz yatan İspanyol, aynı saldırganlar tarafından bu kez soyuldu.
Saldırıya uğrayan kişinin akıbeti bilinmiyor. İspanyol basını, "Ülkede suç oranı artıyor." diye yazdı.
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