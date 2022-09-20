İspanya’da, doğalgaz faturalarındaki vergi düşürüldü

Bakanlar Kurulu tarafından, doğalgaz faturalarındaki vergi oranı yüzde 21’den yüzde 5’e indirildi. Kararın, 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla İspanya’da da hissedilen enerji krizinin ardından hangi önlemlerin alınabileceği sıklıkla tartışılıyor…

Yaşanan kriz nedeniyle Bakanlar Kurulu, 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak şekilde doğalgazda vergi oranını yüzde 21'den yüzde 5'e indirme kararı aldı.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, basına yaptığı açıklamada, doğalgazda vergi indiriminin yakıt peleti ve briketinde de geçerli olacağını söyledi.

210 milyon euroluk tasarruf sağlayacak

AA’nın haberine göre; Ribera, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarattığı gerilimin neden olduğu enerji krizi karşısında yerli tüketicileri ve sanayiciyi desteklemeyi amaçladıklarını, kullanıcılar için üç aylık süreçte 210 milyon euroluk bir tasarruf öngördüklerini belirtti.

Ribera, gerek duyulması halinde vergi indirimi süresinin uzatılacağını ifade etti.

Elektrik faturasıyla bağlantılı vergilerde ise yüzde 80 oranında indirim

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğal gazda vergi indirimi olacağını 1 Eylül'de açıklamıştı.

Hükümet, enerji krizinden dolayı şimdiye kadar elektrik faturasıyla bağlantılı vergilerde ise yüzde 80 oranında indirim yaparken, bunun vergi mükellefleri için 10 milyar euroluk bir tasarruf yaratacağı belirtilmişti.