İspanya'da halka, 'cumhuriyet mi monarşi mi' sorusu soruldu

Aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının iki partisi Birleşik Sol (IU) ve Podemos’un desteği ile ülkede, monarşi mi yoksa cumhuriyet mi sorusu halk oylamasına sunuldu.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya’da, ilk kez gündeme ‘monarşi mi yoksa cumhuriyet mi’ sorusu geldi.

Herhangi bir resmi geçerliliği olmamasına rağmen, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının iki partisi Birleşik Sol (IU) ve Podemos’un desteği ile halk oylaması yapıldı.

Park ve meydanlara 725 masa kuruldu

Tüm büyük şehirlerdeki park ve meydanlara 725 oy kullanma masası kuruldu.

AA’nın haberine göre; halk oylamasını organize eden platform hiçbir bağlayıcılığı olmasa da halkın monarşi mi yoksa cumhuriyet rejimiyle mi yönetilmek istediğine karar vermesinin önünün açılabilmesi için bir girişim başlatmanın hedeflendiği belirtildi.

Oylamaya izin verilmemesi için yapılan başvurular reddedildi

Oylamanın 10.00-15.00 saatlerinde yapıldığı ancak bazı yerlerde 19.00'a kadar uzatıldığı, Arjantin, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti ile bazı Avrupa ülkelerinde de oy kullanıldığı bildirildi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, halk oylamasına izin verilmemesi için yaptığı başvurular ise kabul edilmedi.

İspanya'da Kraliyet Ailesi, güven krizi yaşadı

Diktatör Francisco Franco dönemi (1936-1975) sonrasında ilk kez ülke genelinde monarşi sistemine karşı halk oylaması yapılırken, 2018 ve 2019'da üniversitelerde veya Madrid'deki bazı küçük yerleşim yerlerinde benzer oylamalar olmuştu.

İspanya'da Ekim 2020'de yayımlanan bir ankette, İspanyolların yüzde 40,9'unun cumhuriyet rejimiyle yönetilmeyi tercih ettiği açıklanmıştı. İspanya'da Kraliyet Ailesi, özellikle eski Kral Juan Carlos'a ait yolsuzluk iddiaları ve özel hayat skandalları nedeniyle ciddi bir güven krizi yaşadı.

Normal şartlarda 2020'de yapılması planlanan halk oylaması, Kovid-19 salgını sebebiyle bugüne ertelenmişti.