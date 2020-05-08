İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 299 oldu

İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 299 oldu

Ülkede, korona nedeniyle bir günde 229 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 222 bin 857'ye çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi...

Ülkede, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu.

Böylelikle toplam can kaybı 26 bin 299'a yükseldi.

VAKA SAYISI 223 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1410 artışla 222 bin 857'ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan koronavirüs teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 637 artışla 131 bin 148'e çıktı.

MADRİD'DE CAN KAYBI 8 BİN 552'YE YÜKSELDİ

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 48 artışla 8 bin 552 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısının da 145 artışla 41 bin 304'e çıktığı bildirildi.