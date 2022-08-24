Petrol
100.14
-0.05%
Euro
18.0586
-0.05%
Dolar
18.1132
0.02%
Altın
1.017
-0.09%
Borsa
3122
0.00%
Bitcoin
392.240
0.84%
BTXN Coin
5.01
-6.52%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    İspanya'da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı

    Madrid'de çaldığı otomobille metro istasyonuna dalan hırsız, merdivenlerde sıkışınca yakalandı.
    • 24.08.2022 - 02:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya'da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı

    İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı.

    Araçtan çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    İspanya'da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı - VİDEO

    Yaralanan olmadı

    Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

    İspanya da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı #1

    Uyuşturucu kullandığı tespit edildi

    Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

    İspanya da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı #2

    Anahtarı üzerinde bırakılmış aracı çaldı

    İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.

    İspanya da otomobil çalan hırsız, metro merdiveninde sıkıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Koca: Günlük vaka sayıları 10 bine indi
    Gündem

    Bakan Koca: Günlük vaka sayıları 10 bine indi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Bacağı kopan kız, 14 ameliyatla yeniden yürüdü
    Sağlık

    Bacağı kopan kız, 14 ameliyatla yeniden yürüdü

    Görüş Bildir