Salgın nedeniyle ertelenen etkinlik, aylar sonra tekrar başladı. Yüzlerce katılımcı, boğaları peşinden koşturdu.

İspanya sokakları, uzun bir aradan sonra boğa koşusuna sahne oldu.

Toledo şehrine bağlı Villaseca de la Sagra'da 10 boğa, sokaklarda yüzlerce İspanyol'un peşinden koşmaya başladı.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk kez düzenlenen etkinlikte katılımcılar, boğaları kızdırmaya çalıştı.

BOĞALAR İSPANYA SOKAKLARINDA KOŞTU

İspanyol toplumunun bir bölümü, boğaların spor için kullanılmasına karşı çıkıyor. Bu oran, son yıllarda artmış durumda. Öncekilerin aksine, son düzenlenen koşuda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle, 5-12 Eylül tarihleri arasındaki festivalde her gün 900'e kadar koşucunun boğaların önünde koşmasına izin veriliyor.

İspanya'da pandemiden bu yana ilk boğa koşusu festivali yapıldı ViDEO

"İSPANYA'NIN HER YERİNDE YAPABİLİRİZ"

Çok heyecanlı olduklarını belirten katılımcılardan Fernando Dominguez, "Çok sayıda kontrol vardı. İnsanlar kısıtlamalara uyarsa, bunu İspanya'nın her yerinde yapabiliriz." dedi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ

Anket şirketi Electomania tarafından yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, İspanyolların yüzde 47'sinin boğa güreşinin yasaklanmasını desteklediğini, yüzde 18,6'sının yasağa karşı çıktığını ve yüzde 37'sinin boğa güreşine karşı olduğunu ancak yasaklanmasını istemediğini söylüyor.

İspanya'da boğa güreşleri, boğa koşularından sonra gerçekleştiriliyor.