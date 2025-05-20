İspanya’da tüm telefon ağları çöktü: Acil hatlar devre dışı kaldı

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Nisan sonunda yaşanan büyük çaplı enerji kesintisinin yarattığı kaosun etkileri hala sürerken, İspanya bu kez de ülke genelini etkileyen ciddi bir iletişim arızasıyla karşı karşıya.

Telekom devi Telefónica'da yaşanan sorun, sabit hatlar ve veri hizmetlerinde büyük kesintilere yol açtı.

Ülkenin tüm telefon ağları çöktü...

ACİL DURUM HATLARI DEVRE DIŞI KALDI

İlk kesinti sabahın erken saatlerinde Valencia bölgesinde fark edildi. Acil çağrı merkezlerine gelen aramalarda seslerin kesildiği, hatta bazı vakalarda operatörlerin vatandaşı geri aramak zorunda kaldığı bildirildi.

Ardından Bask bölgesi, Endülüs, Ekstremadura ve Aragon gibi farklı bölgelerden de benzer arızalar rapor edildi.

KESİNTİNİN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, kesintinin nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapmazken, Telefónica tarafından yapılan açıklamada “bazı şirketlerde gerçekleştirilen ağ güncellemelerinin belirli hizmetleri etkilediği” ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İSPANYA'DAKİ İKİNCİ ENERJİ KRİZİ

Bu yeni kriz, 30 Nisan’da İspanya ve Portekiz genelinde yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren büyük elektrik kesintisinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. O günlerde hem telefon ve internet bağlantısı kesilmiş hem de ATM’lere erişim sağlanamamış, binlerce yolcu trenlerde mahsur kalmıştı. Elektrik şebekesini işleten Red Eléctrica’nın yetkilileri olayın "olağanüstü" olduğunu söylese de, hükümetten gelen net bilgi eksikliği kamuoyunda endişe yaratmıştı.