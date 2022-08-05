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    İspanya'da yedek paraşütün hayat kurtardığı anlar

    İspanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan Kevin Philipp'in hayatını, düşüşe saniyeler kala açmayı başardığı yedek paraşüt kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 13:51
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    İspanya'da yedek paraşütün hayat kurtardığı anlar

    İspanya'nın Organya bölgesinde yamaç paraşütü yapan Kevin Philipp, rüzgar nedeniyle paraşütünün iplerinin dolanması sonucu ölümden döndü.

    Sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaşan Philipp, akrobasi hareketi yaptığı sırada "güçlü türbülans" nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi.

    Saniyelerle kurtuldu

    Paraşütün iplerinde takılmalar meydana geldiğini belirten Philipp, bu nedenle yedek paraşütün açılmasının zorlaştığını ifade etti

    Yere indikten sonra paraşütünün karışan iplerini gösteren Philipp, "Ölmek için güzel bir gün değildi, teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Kevin Philipp

    Paraşütünün ipleri dolandı VİDEO

    Kevin Philipp

    Kevin Philipp

    Kevin Philipp

    Kevin Philipp

    Kevin Philipp


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