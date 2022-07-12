Petrol
99.66
-6.95%
Euro
17.3819
-0.38%
Dolar
17.2745
-0.44%
Altın
963.26
-0.48%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
349.803
-2.77%
BTXN Coin
7.19
-4.13%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İspanya'da yüzlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi

    İspanya'nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.
    • 12.07.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya'da yüzlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi

    İspanya, yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları ile mücadele etmeye başladı.

    Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ekstremadura bölgesindeki Caceres kentine bağlı Las Hurdes’de dün başlayan orman yangınları rüzgar ve arazi kuraklığı nedeniyle Salamanca eyaletine de yayıldı.

    Yüzlerce kişi tahliye edildi

    Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

    Kastilya ve Leon bölgesine de sıçrayan alevler nedeniyle yetkililer, Askeri Acil Durum Birimi'nden (UME) destek talebinde bulundu. Kastilya ve Leon Çevre Departmanı, Caceres sınırındaki bazı bölgelerde devam eden çok sayıda yangın nedeniyle 2’nci seviye tehlike durumu açıkladı.

    Çalışmalar gece boyunca devam etti

    Ekstremadura Tarım Bakanı Begoa Garca Bernal, yangının şu ana kadar Ekstremadura’da 2 bin 500, Salamanca'da ise 100 hektarı etkilediğini söyledi.

    Ekolojik Geçiş Bakanlığı Orman Tugayları İşçileri Derneği ise, kuvvetli rüzgarın durumu kötüleştirdiğini ve yangının kontrol edilmesini zorlaştırdığını açıkladı.

    İspanya’da orman yangınları artıyor

    Başarılı olunmadığının itirafı geldi

    İHA'nın haberine göre, gece boyunca yangını söndürmek için güvenlik duvarları oluşturduklarını belirten dernek, başarılı olunamadığını itiraf etti.

    İspanya da yüzlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi #1

    İspanya da yüzlerce kişi yangın nedeniyle tahliye edildi #2


    İlginizi Çekebilir

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki
    Gündem

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM kararına tepki

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı
    Gündem

    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı

    Görüş Bildir