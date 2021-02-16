İspanya'daki 'İslamlaşmaya hayır' kampanyasına soruşturma açıldı

Sosyal medya üzerinden 'İslamlaşmaya hayır' kampanyası başlatan Vox Partisi'ne soruşturma açıldı.

İspanya'daki 2.1 milyon Müslüman'ın en çok yaşadığı bölge olan Katalonya özerk yönetiminde, 27 Ocak'ta sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 'İslamlaşmaya hayır' etiketiyle kampanya başlatan Vox Partisi'nin kampanyasına karşı, bölgedeki üç büyük İslam derneği tarafından yapılan suç duyurusu sonuç verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Barcelona Savcılığı, söz konusu kampanya ile nefret suçu işlenmiş olabileceğini araştırmak üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

TWITTER ENGELLEDİ

'İslamlaşmanın, Avrupa'nın ve İspanya'nın geleneklerini tehlikeye soktuğunu' iddia eden, İslam ve Müslüman karşıtı ifadeler kullanan Vox'un başlattığı kampanyadan dolayı Twitter, İspanya da aşırı sağcı partinin resmi hesabındaki 'İslamlaşmaya hayır' etiketiyle yapılan paylaşımları bloke etmişti.

PARLAMENTOYA GİRDİ

İspanyol siyasetinde yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi olan ve İspanyol milliyetçiliğini öne çıkararak kısa sürede oylarını artırdığı görülen Vox Partisi, 14 Şubat'taki seçimlerde 11 milletvekiliyle ilk kez Katalonya yerel parlamentosuna girdi.