İspanya'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması: NATO Zirvesi'ne katılacaklar

Başbakan Sanchez, iki ülkenin NATO için 'çok önemli' olduğunu öne sürdü. Sanchez, yeni üyeliklerle ilgili parlamentodaki süreci hızlandıracaklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleriyle igili İspanya'dan açıklama yapıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında konuya değindi.

"NATO Zirvesi'ne İsveç ve Finlandiya'nın katılacak"

Sanchez, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne İsveç ve Finlandiya'nın katılacağını söyledi.

NATO'nun geleceği ve Avrupa Birliği'nin istikrarı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "çok önemli" olduğunu savunan Sanchez, şöyle dedi:

"İspanyol hükümeti, parlamentodaki süreci hızlandıracak"

"Müttefiklerin duygu ve siyasi iradeleri, bu ülkeleri kabul etmektir. İspanyol hükümeti, her iki ülkeyle olan taahhüdünü yerine getirmek için ulusal parlamentosundaki süreci hızlandıracaktır."

Sanchez, Madrid'deki zirvede NATO'nun 2030 yılına kadar olan süreçteki yeni stratejik konseptinin tanımının yapılacağını, ayrıca Sahra altı Afrika'daki durumun ele alınması gerektiğini ifade etti.

"Rusya'ya sağlam bir mesaj iletmek şart"

AA'nın haberine göre, İspanya Başbakanı, "Zirvede, Putin'e karşı koyma ve NATO stratejisini dikkate alma konusundaki konumu hakkında Rusya'ya sağlam bir mesaj iletmek şart." dedi.