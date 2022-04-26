İspanya'ya göçmen taşıyan tekne battı: 1 ölü, 26 kayıp

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp, İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru gelirken batan bir teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldığı, 26'sının kayıp olduğu bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik departmanından basına yapılan açıklamada, Kanarya Adaları'nın 245 kilometre güneyinde, Atlas Okyanusu üzerinde 61 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığı öğrenildi.

AA’nın haberine göre bölgeye giden İspanyol kurtarma gemisinin 34 kişiyi kurtardığı, bir kişinin cesedini de denizden aldığı kaydedildi.

26 kişi kayıp: Aramalar denizden ve havadan devam ediyor

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 10'unun kadın, 2'sinin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Batı Sahra kıyılarından hareket ettiği ifade edilen söz konusu teknedeki 26 kişinin ise (7 erkek, 13 kadın, 6 bebek) kayıp olduğu belirtildi.

Bölgede arama çalışmalarının denizden ve havadan devam ettiği duyuruldu.

2022'de 7 bine yakın düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi

Sahil Güvenlik kurtarma gemisinin, ayrıca Atlas Okyanusu üzerinde İspanya'ya ulaşmaya çalışan iki ayrı tekneden toplam 80 düzensiz göçmeni daha gemiye alarak karaya ulaştırdığı açıklandı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını son yıllarda ciddi artış gösterirken, 2022'de şimdiye kadar 7 bine yakın düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi.