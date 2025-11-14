İspanyol basını: Türkiye, Avrupa sanayisinin yeni üretim üssü oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanyol gazetesi El País, Türkiye’nin son yıllarda hızla güçlenen sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla Avrupa’nın yeni üretim üssü haline geldiğini yazdı.

Haberde, küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin lojistik avantajı, AB ile gümrük entegrasyonu ve geniş üretim kapasitesi sayesinde Avrupa sanayisinin yükünü taşıyan kritik bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.

TİCARETTE TARİHİ REKOR

2024 yılı, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilerde dönüm noktası oldu.

İkili ticaret hacmi 9 milyar avroyu aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu artışın temelini özellikle otomotiv sektörüne yönelik parça, yarı mamul ve ekipman ticareti oluşturdu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN ETKİSİ

1995’ten bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye’nin Avrupa sanayisi için kritik bir üretim merkezi haline gelmesinde kilit rol oynadı.

Serbest mal dolaşımı, uyumlu gümrük tarifeleri ve AB standartlarına yakın mevzuat yapısı, iki taraf arasındaki ticareti daha verimli hale getirdi.

OTOMOTİV İHRACATI ÖNDE

İspanya’nın Türkiye’ye otomotiv ürünleri ihracatı 3,4 milyar avro seviyesine ulaştı. Bu alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirinin vazgeçilmez halkalarından biri haline geldi.

Makine-teçhizat ve yarı mamul ürünler de ihracatta dikkat çekerken, gıda ve dayanıklı tüketim mallarının payı sınırlı kaldı.

İSPANYOL ŞİRKETLER TÜRKİYE'DE

El País, Siemens, Indra, Navantia, Gestamp, Ficosa, Blumaq, El Corte Inglés, Inditex, Mango, Mayoral, BBVA, Sabadell ve CaixaBank gibi 70’ten fazla İspanyol şirketinin Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu yatırımlar, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirirken Madrid’i Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline getirdi.

TÜRKİYE AVANTAJI

Gazete, küresel ticarette artan jeopolitik gerginlikler, ABD’nin ek gümrük vergileri, Çinli üreticilerin rekabeti ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar nedeniyle Avrupa şirketlerinin üretim stratejilerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti.

Bu çerçevede Türkiye, güvenilir bir “nearshoring” (yakın üretim) merkezi olarak öne çıkıyor. Riskten kaçınmak isteyen Avrupa merkezli sanayi devleri, üretim ve tedarik ağlarını Türkiye’ye kaydırarak hem maliyet hem de güvenlik açısından avantaj sağlıyor.

AVRUPA İÇİN STRATEJİK ORTAK

El Pais analizine göre Türkiye, sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda Avrupa’nın tedarik güvenliğinde stratejik bir ortak konumunda.

Gazete, enerji krizleri ve tedarik şoklarının arttığı küresel ortamda Türkiye’nin, Avrupa’nın üretim dengesini korumasında kilit bir rol üstlendiğini vurguladı.