İsrail, 200 milyon dolarlık hava mühimmatı satın aldı

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla 70 binden fazla Filistinliyi öldüren ve başta Lübnan ile İran'a olmak üzere Orta Doğu'da çeşitli saldırılar düzenleyen İsrail'den dikkat çekici bir hamle geldi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems ile 200 milyon dolar (600 milyon şekel) değerinde hava mühimmatı alımına ilişkin anlaşma imzaladı.

SAVAŞ SENARYOLARINA HAZIRLIK

İsrail Savunma Bakanlığından, Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşma ile kısa dönemli savaş senaryolarına hazırlığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

OCAK AYINDA 183 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile ocak ayında da hava mühimmatı alımına ilişkin 183 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.