İsrail, 55 milyon dolara helikopter koruma sistemleri satın alıyor

AA & Ensonhaber
İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasında İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile Kara Şahin ve Apaçi savaş helikopterlerine gelişmiş koruma sistemleri tedarik edilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Savaş helikopterlerinin anlaşma ile tehditleri tespit etme, etkisiz hale getirme ve güdümlü füze saptırma teknolojisine sahip olacağı aktarıldı.
55 MİLYON DOLAR
Elbit Systems ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında varılan 55 milyon dolar değerindeki anlaşmanın yıl sürmesi öngörülüyor.
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