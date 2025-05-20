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İsrail, 55 milyon dolara helikopter koruma sistemleri satın alıyor

İsrail, 55 milyon dolara helikopter koruma sistemleri satın alıyor İsrail, helikopterler için gelişmiş koruma sistemleri satın almak için 55 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.