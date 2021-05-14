İsrail, 7 kişilik aileyi katletti

Beyt Hanun kentinde yaşayan 'Tanani' ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail'in saldırısıyla hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.

7 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu. Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.

"TELEFONLA KONUŞURKEN VURULDULAR"

Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu söyleyen Hatim, "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.

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