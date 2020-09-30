İsrail, ABD'ye Demir Kubbe'de ilk teslimatı yaptı

İsrail, ABD'ye Demir Kubbe'de ilk teslimatı yaptı

Kısa menzilli füzelere karşı kullanılan hava savunma sistemi, ABD ordusuna teslim edildi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

Washington ile Tel Aviv arasındaki anlaşma kapsamında İsrail yapımı 2 adet "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryası, ABD ordusuna teslim edildi.

2 ADET DEMİR KUBBE TESLİM EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 adet Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasının, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından teslim edildiği belirtildi.

BALİSTİK VE HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI KULLANILACAK

Söz konusu bataryaların, Amerikan birliklerinin çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanılacağı ifade edildi.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.