Ekonomik durumun gittikçe kötüleştiği ve koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Gazze Şeridi’nde, halk tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan heyecanı ile alıveriş yaptı.

İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’nde halk, koronavirüs ve ekonomik sorunların gölgesinde Ramazan ayının heyecanını yaşıyor.

15 yıllık ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi’nde 2.1 milyona yaklaşan nüfusun Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yaklaşık yüzde 50’si işsiz.

Nüfusun yarısı ise yoksulluk sınırı altında.

Ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan halk, rağmen Ramazan ayını heyecanla karşılamak için, Eski Şehir bölgesindeki pazarı canlandırdı.

RAMAZAN İÇİN SÜS EŞYALARI ALINDI

Ramazan ayına özgü süs eşyaları alan Gazzeliler, Ramazan ayına özel gıda alışverişlerini yaptı.

Pazar içinde kuru gıda dükkanı bulunan işletmeci Ebu Hişam Bülbül, Gazze Şeridi'nde koronavirüs nedeniyle 8 Nisan'da başlayan 4 günlük karantinanın 11 Nisan sabahı sona ermesi nedeniyle pazarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bülbül, ürün fiyatlarına ise zam yapmadıklarını ifade etti.

“UMARIM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ BİZE YARDIM EDERLER”

Faruk Haşim Amar isimli bir vatandaş ise şu sözleri kullandı:

"Ramazan için hurma almak istedim ancak fiyatlar az da olsa zamlanmış. Bir karton hurma almayı planlıyordum ancak sadece bir kilo almaya karar verdim. Ekonomik durum kötüleştiği için koronavirüs Gazze'deki her kesimi etkiledi. Ancak insanlar hem ramazan atmosferini sağlamak hem de ekonomik krizin ne olduğunu bilmeyecek yaştaki çocuklarını mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz bize yardım eder."

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde Ramazan heyecanı VİDEO

