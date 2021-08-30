Yaklaşık 15 senedir abluka altında olan Filistinliler, abluka karşıtı gösteri düzenledi. İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale sırasında gerçek mermi de kullandı, onlarca kişi yaralandı.

İsrail, 2006 yılından bu yana 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze Şeridi’ni havadan, karadan ve denizden abluka altına aldı.

Özellikle mayıs ayında yaşanan saldırıların ardından, Gazze’ye ürün girişi önemli ölçüde kısıtlandı.

Yaklaşık 15 yıldır uygulanan ablukalar ve son kısıtlamalar, Gazze’de yaşayan Filistinli halkın hayatını zorlaştırdı.

CİBALİYE KAMPINDA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Çok sayıda Filistinli, ablukaya karşı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampının doğusundaki sınır bölgesinde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

18 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Olaya ilişkin açıklama yapan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan 18 Filistinlinin yaralandığını veya göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

1 KİŞİ GERÇEK MERMİ İLE VURULDU

1 kişinin gerçek mermi ile vurulduğu ifade edilirken, bazılarının şarapnel ile yaralandığı, bir kısmının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail askerleri, abluka karşıtı Filistinlilere saldırdı VİDEO

