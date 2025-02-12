İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile Filistinli sivili öldürdü

Haber Merkezi

İsrail ordusunun insanlık dışı zulmü ateşkese rağmen sürüyor...

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını dahi ihlal etmeyi sürdüren İsrail, Batı Şeria topraklarında askeri bir hareketlilik başlattı.

Birçok tank ve askerini Batı Şeria'da konuşlandıran İsrail ordusu, bölgenin kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampına baskın düzenledi.

8 AYLIK HAMİLE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Aylar süren saldırılar sırasında evlerini geride bırakarak kaçmak zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in kanlı yüzüyle bir kez daha karşılaştı.

Bakın sırasında çevreye ateş açan İsrailli askerler, 8 aylık hamile olan Sondos Şalabi'yi öldürdü.

Amerikan Associated Press, canice öldürülen Şalabi'nin hikayesini anlattı.

EŞİNİN BABASININDAN YARDIM İSTEDİ

23 yaşındaki Sondos Şalabi, pazar gecesi eşi Yazan Şula’nın babası Muhammed Şula’yı aradı.

Şula, ilk çocuğuna sekiz aylık hamile olan gelininin fısıldayarak konuştuğunu ve sesinde panik olduğunu söyledi.

"BİZİ KURTARMAK ZORUNDASINIZ"

Hamile kadın, “Yardım edin, lütfen. Bizi kurtarmak zorundasınız” dedi.

Bu telefondan birkaç dakika sonra İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Yine pazar günü, birkaç sokak ötede, 21 yaşındaki bir Filistinli kadın daha İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Genç kadın, evinin kapısına yaklaştığı sırada yerleştirilen bir patlayıcı infilak etti.

PAZAR SABAHI EVLERİNDEN KAÇMIŞLARDI

Şalabi ve eşi, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkarem kentinin kalabalık bir kentsel bölgesi olan Nur Şems mülteci kampını kuşatması üzerine pazar sabahı evlerinden kaçmıştı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze’de geçen ay ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi ancak İsrail tankları, Batı Şeria'nın kuzeyinde günler öncesinden mülteci kampını kuşatmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Hamas'ın müttefiki İran'ın işgal altındaki topraklarda yeni bir cephe açmasını engellemeyi” amaçladıklarını öne sürerek ordunun operasyonlarını genişlettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu olaydan sonra kısa bir açıklama yaparak, Şalabi'nin vurulmasının cezai soruşturma için askeri polise havale edildiğini belirtti.

"KUŞATMA KÖTÜLEŞİRSE DOĞURAMAYACAĞINI BİLİYORDU"

58 yaşındaki Muhammed Şula, oğlu ve gelininin geçen hafta İsrail insansız hava araçları gökyüzünde dolaşırken ve bebeklerinin doğum tarihi yaklaşırken Nur Şems'ten kaçış planları yapmaya başladıklarını söyledi.

Oğlu, “Sürekli (Şalabi) için endişeleniyordu. Kuşatma daha da kötüleşirse bebeği doğuramayacağını biliyordu” dedi.

İsrail'de inşaat işçisi olarak çalışan ve İsrail hükümetinin yaklaşık 200 bin Filistinli işçinin topraklarına girişini yasaklamasının ardından işini kaybeden Yazan Şula, baba olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Sessiz ve nazik olarak tanımladığı Şalabi’nin onun için bir kız çocuğu gibi olduğunu ve oğluyla evlendikten 18 ay sonra Nur Şems'teki evlerine taşındığını belirtti. “Bu bebek için yaşıyorlardı” diye ekledi.

BATI ŞERİA YENİ GAZZE Mİ OLACAK?

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 905 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Filistinliler 23 yaşındaki Şalabi'nin vurulmasını, Batı Şeria'da İsrail'in daha ölümcül taktiklerine yönelik endişe verici bir eğilimin parçası olarak görüyor.

Anabta köyünde acil müdahale ekibinin bir üyesi olan Maher Kenan, ordunun yeni tutum ve taktiklerini “Savaşmanın, Filistinlilerle karşı karşıya gelmenin temel kuralları artık farklı” sözleriyle tanımladı.

Kenan, “Yerinden edilmeler, öldürülen sivillerin sayısı, Gazze'de yaptıklarını burada da yapıyorlar” dedi.