İsrail askerleri, beyaz bayrak taşıyan Filistinli kadını vurdu İsrail askerleri, yoğun savaşının ortasında beyaz bayraklar taşıyarak Gazze'nin kuzeyinden çıkmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı . İsrail keskin nişancıları çocuğuyla yürüyen Filistinli kadını vurdu

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek bir kez daha Gazze'yi işgale başladı. Ancak İsrail, daha önceki saldırılarının aksine hergün yüzlerce sivili katlederek, Filistinlileri toplu bir göçe zorluyor.

Resmi rakamlar ve kayıplarla birlikte 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtilirken, hemen hemen sivillerin sığındığı tüm binalar gelişi güzel bombalandığı için, Gazze'de yaşam imkansızlaşıyor.

Bu şartlar altında halen kuzeyden güneye geçmeye çalışan siviller, nedensizce ve acımasızca İsrail askerlerinin hedefi oluyor.

Beyaz bayrakla bölgeden ayrılan sivilleri vurdular

12 Kasım'da çekildiği öğrenilen görüntülerde, Gazze'nin kuzeyinde çoğunluğu kadın bir grup sivil, yerlerinden edilip başka bir noktaya sevk edildiği sırada saldırıya uğradı.

Beyaz bayrak açarak grubun önünden yürüyen küçük çocuk ve annesi, işgal güçlerine ait keskin nişancı tüfeği ile hedef alındı.

Açılan ateş sonucu Gazzeli anne olay yerinde hayatını kaybederken, beyaz bayrak sallayan küçük çocuk ise korkuyla kaçmaya başladı.

İzleyenleri derinden etkileyen görüntüler 12 Kasım günü yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.