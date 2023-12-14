Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddet uygulamaya devam ediyor.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
İsrail askerleri, Gazze'de işgal ettikleri bir binanın cephesine yerleştirdikleri 9 kollu şamdanla Hanuka Bayramı'nı kutlamış, görüntüler tepkilere neden olmuştu.
Caminin megafonundan kutlama yaptılar
Benzer görüntüler, bu kez Cenin'de kayıtlara geçti. İsrail ordusu mensupları, baskın düzenledikleri bir caminin megafonundan kutlama yaptı.
Skandal anları çeken diğer askerin önce güldüğü, ardından megafondan söylenenlere eşlik ettiği duyuldu.
"Utanç verici"
Kullanıcılar, İsrail askerlerinin zorbalığına sosyal medyada tepki gösterdi:
Filistin ruhunu parçalayamazsınız. Müdürün odasına girip hoparlörle konuşan bir çocuk gibi, utanç verici.
Çizgiyi aşıyorsunuz. Nehirden denize Filistin özgür olacak.
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