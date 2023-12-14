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İsrail askerleri, cami megafonundan Hanuka Bayramı'nı kutladı

İsrail askerleri, cami megafonundan Hanuka Bayramı'nı kutladı Yeni bir skandala imza atan İsrail askerleri, baskın yaptıkları camide kutlama yaptı. O anları çeken diğer askerin gülerek dalga geçtiği duyuldu.