İsrail askerleri, Kemal Adwan Hastanesi'ndeki doktor ve hastaları kaçırdı

Haber Merkezi

Bir yılı aşkın süredir Gazze topraklarında katliam yapan İsrail'in neden olduğu acılar bitmek bilmiyor.

Can kaybı 43 bini geçerken, İsrail askerleri ise saldırılarını sürdürüyor.

Katliamcı ordu, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi'ne saldırdı.

HASTA VE DOKTORLARI KAÇIRDILAR

Hastane çevresinde onlarca kişiyi öldüren İsrailli askerler, hastaneyi basarak yüzlerce doktor ve hastayı kaçırdı.

İsrail basını tarafından servis edilen görüntülerde, yaralı olarak kaçırılan hasta ve sağlık çalışanlarının yarı çıplak şekilde gözleri bağlı olarak sıraya dizildiği görüldü.

NEREDE OLDUKLARI GİZLENİYOR

Kaçırılan kişilere ilişkin hiçbir bilgi verilmedi. Kaçırılan Filistinlilerin aileleri, akrabalarının can güvenliğinden endişe ediyor.

İSRAİL BASINI ÖVÜNDÜ

Hasta ve doktorların sebepsiz yere kaçırılarak işkenceye maruz bırakıldığı bu görüntüler, İsrail basını tarafından mide bulandırıcı başlıklarla sunuldu.

"İsrail askeri düşmana karşı bir başarı daha elde etti" başlığıyla görüntüleri yayınlayan bir yerel gazete, tepkilerin odağı oldu.

"MEZBAHAYA GÖTÜRÜLÜYOR GİBİ..."

Filistin destekçisi bir haber kuruluşu ise, İsrail'in kaçırdığı sivillerin paylaşılan fotoğrafları için "Sanki bir mezbahaya götürülüyorlarmış gibi." ifadelerini kullandı.