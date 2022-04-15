İsrail askerlerinden Mescidi Aksa'ya baskın: Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdiler

Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdi. Çatışmalarda, 117 Filistinli yaralandığı öğrenildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girerek Ramazan ayının en büyük baskınını düzenledi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya giren askerlerin baskınını, Filistinliler karşılıksız bırakmadı.

İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve coplarla saldırdı.

Kıble Mescidi’ne girdiler

Avluda yükselen tansiyon, Kıble Mescidi’ni de etkiledi. Askerler girdikleri Kıble Mescidi’nde ortalığı birbirine kattı.

İsrail askerlerinden Mescidi Aksa'ya baskın ViDEO

117 Filistinli yaralandı

Bölgeden gelen bilgilere göre, çıkan çatışmalarda yaklaşık 117 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Çatışmaların durmasının ardından, Müslümanların ilk kıble Mescidi Aksa, Filistinliler tarafından temizlendi.

Hamursuz Bayramı tansiyonu yükseltti

Ortodoks Yahudilerin bugün başlayan Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescidi Aksa’da kurban kesecekleri iddiası, kentteki tansiyonu bir süredir yükseltmişti.

İsrailli yetkililer ise, kurban kesilmesine izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.