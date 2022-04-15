Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
590.723
-2.47%
BTXN Coin
31.21
5.61%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa'ya baskın: Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdiler

    Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdi. Çatışmalarda, 117 Filistinli yaralandığı öğrenildi.
    • 15.04.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa'ya baskın: Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdiler

    İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girerek Ramazan ayının en büyük baskınını düzenledi.

    Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya giren askerlerin baskınını, Filistinliler karşılıksız bırakmadı.

    İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve coplarla saldırdı.

    Kıble Mescidi’ne girdiler

    Avluda yükselen tansiyon, Kıble Mescidi’ni de etkiledi. Askerler girdikleri Kıble Mescidi’nde ortalığı birbirine kattı.

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa'ya baskın ViDEO

    117 Filistinli yaralandı

    Bölgeden gelen bilgilere göre, çıkan çatışmalarda yaklaşık 117 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

    Çatışmaların durmasının ardından, Müslümanların ilk kıble Mescidi Aksa, Filistinliler tarafından temizlendi.

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #1

    Hamursuz Bayramı tansiyonu yükseltti

    Ortodoks Yahudilerin bugün başlayan Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescidi Aksa’da kurban kesecekleri iddiası, kentteki tansiyonu bir süredir yükseltmişti.

    İsrailli yetkililer ise, kurban kesilmesine izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #2

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #3

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #4

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #5

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #6

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #7

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #8

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #9

    İsrail askerlerinden Mescidi Aksa ya baskın: Kıble Mescidi nin altını üstüne getirdiler #10


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı
    3. Sayfa

    Antalya'da tostun parasını ödemek istemedi, dükkana taşla saldırdı

    Amazon'dan enflasyon hamlesi: ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak
    Teknoloji

    Amazon'dan enflasyon hamlesi: ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir