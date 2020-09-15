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    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.
    • AA
    • 15.09.2020 - 20:35
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi.

    Anlaşmalar kapsamında, ilk ticari uçuş yapıldı, Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağına hava sahasını kullandırdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

    BAE'YE F-35 SATIŞI

    ABD, ise anlaşma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçakları dahil yeni gelişmiş silahların satışı için yardımcı olacak.

    FİLİSTİN YOK SAYILDI

    Öte yandan anlaşma, Filistin açısından büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Filistin'e göre Bahreyn ve BAE, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti olarak kabul edildiği Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etti.

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı #1

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı #2

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı #3

    İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı VİDEO

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