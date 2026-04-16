Pakistan'da gaz boru hattında patlama: 8 ölü

Pakistan'ın Pahtunhva eyaletindeki Hattar Sanayi Bölgesi'nde gaz boru hattındaki sızıntı, patlamaya neden oldu.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Bölge, güvenlik çemberine alındı.

EN AZ 8 ÖLÜ

İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.