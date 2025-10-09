İsrail Başbakanlık ofisi: Trump, Nobel Barış Ödülü'ünü hak ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını dün gece saatlerinde duyurdu.

Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TRUMP'A VERİLSİN MESAJI

Ateşkesin, bugün toplanacak İsrail Güvenlik kabinesi sonrası yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail saflarından yarın verilecek olan Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi yönünde mesajlar da geliyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yapay zekayla hazırlanmış bir fotoğraf yayımlandı.

"NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ, TRUMP HAK EDİYOR"

Fotoğrafta, Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, Netanyahu'nun ise ABD Başkanı'nın yanında durduğu görülüyor.

Yapay zekayla hazırlanan fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hak ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

TRUMP DAHA ÖNCE ÖDÜLÜ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söylemiş, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunmuştu.