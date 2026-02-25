Vladimir Zelensky: Bir başlıkta ilerleme oldu ama ilerleme oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de savaşın dördüncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Ukrayna-Nordik-Baltık Zirvesi’ne, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Letonya Başbakanı Evika Silina, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas katıldı. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

TRUMP'IN 4 TEMMUZ HEDEFİ SORULDU

Basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın 4 Temmuz’a kadar sona ermesini istediğine yönelik iddialar soruldu. Zelensky, “Eğer bu ABD Başkanı tarafından dile getirildiyse, bu benim için yeni bir bilgi” dedi.

ABD’nin savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmek istediğini belirten Zelensky, “Ukrayna her zaman hızlı çözümden yana olmuştur. Ancak bu hızlı yol, topraklarımızın bir kısmından vazgeçilmesiyle bağlantılı olamaz” ifadelerini kullandı.

90 MİLYAR EUROLUK AB KREDİSİ BAHARDA

Zelensky, 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin engellenmesine ilişkin bir soruya ise “Kimin engel çıkardığını biliyoruz. Macarlar engelledi” yanıtını verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü aktaran Zelensky, kararın 27 ülkenin ortak kararı olduğunu ve değiştirilemeyeceğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Ukrayna’nın söz konusu 90 milyar euronun ilk dilimini bahar aylarında alacağını belirten Zelensky, AB liderlerinin sürecin hayata geçirilmesi için gerekli araçları devreye sokacaklarını taahhüt ettiklerini aktardı.

"İZLEME MEKANİZMASINDA İLERLEME VAR"

Son barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zelensky, İsviçre’de yapılan üçlü toplantıda askeri heyetlerin bir araya geldiğini söyledi.

“Ateşkes olması halinde ya da ne zaman olursa olsun, ateşkesten sonra izleme misyonunun nasıl işleyeceği konusunda mutabakata vardılar” diyen Zelensky, bunun ABD liderliğinde üçlü bir izleme mekanizması anlamına geldiğini ifade etti.

Ayrıca savaş esirlerinin ileride yapılacak takasına ilişkin olumlu sinyaller aldıklarını kaydeden Zelensky, bir sonraki toplantının bir hafta ya da on gün içinde yapılacağını açıkladı.

"ABD'DEN SİLAH ALAMAYACAĞIMIZA DAİR BİR BİLGİ YOK"

ABD’nin Ukrayna’ya silah sağlamaması gibi bir senaryonun gündemde olup olmadığı sorusuna Zelensky, “ABD yönetiminden ya da Başkan Trump ve ekibinden silah alamayacağımıza dair herhangi bir bilgi almadık” yanıtını verdi.

ABD’den silah alımının sürdüğünü belirten Zelensky, müzakerelerde en zor başlığın toprak meselesi olduğunu vurguladı.

"AB ÜYELİĞİ NE KADAR ERKEN OLURSA O KADAR İYİ"

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Ukrayna’nın AB üyeliği için 2027 hedefinin gerçekçi olup olmadığına ilişkin soruya, “Ukrayna’nın geleceği AB’dedir. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi” cevabını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise Avrupa’nın barış sürecinde aktif rol alması gerektiğini belirterek, artık Avrupa’nın da savaşın bedelini ödediğini ve bu nedenle sürecin koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

YAPTIRIMLAR VE AB'NİN ROLÜ

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, 20’nci yaptırım paketinin savaşın yıldönümünde kabul edilememesine ilişkin soruya, İzlanda’nın tüm yaptırım paketlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Letonya Başbakanı Evika Silina da Avrupa’nın barış görüşmelerinde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, hem AB düzeyinde hem de “Gönüllüler Koalisyonu” çerçevesinde ortak bir pozisyon oluşturulabileceğini söyledi.