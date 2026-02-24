Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.