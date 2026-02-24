Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi