ABD Başkanı Donald Trump: Sınırsız mühimmat ve bolca zamanımız var

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 14. gününde.

"İRAN'I TAMAMEN YOK EDİYORUZ"

Saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyeleri dahil yüzlerce İranlı hayatını kaybetti.

Bir yanda savaş bir yanda da karşılıklı açıklamalar sürüyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerine devam etti.

"GEREKİRSE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TANKERLERİNE EŞLİK EDECEĞİZ"

Yeni bir açıklamada bulunan Donald Trump, "Gerekirse Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine eşlik edeceğiz." dedi.

"SINIRSIZ MÜHİMMAT VE BOLCA ZAMANIMIZ VAR"

Trump, İran'a gözdağı vererek, "Sınırsız mühimmat ve bolca zamanımız var." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta İran'ı çok sert vuracağız." diyen Trump, "Ne olacağını göreceğiz, umarım her şey çok iyi gider." açıklamasına da yer verdi.

YİNE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, en son yaptığı açıklamada, “İran’ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer tüm alanlarda tamamen yok ediyoruz. Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, kazanmadığımızı düşünebilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı.