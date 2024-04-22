İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran'a 'şeytan' dedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avrupa'nın İran nedeniyle tehdit altında olduğunu savundu.
Almanya basınından Bild'e demeç veren Herzog'un gündeminde, İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar vardı.
Tahran yönetimini hedef alan Herzog, İran'ın "dünya istikrarına yönelik gerçek tehdidi temsil ettiğini" savundu.
İran'a 'şeytan' tanımlaması
Herzog, "Gördüğümüz şey, İran liderliğindeki şeytani imparatorluğun dünya meselelerini istikrarsızlaştırmak için aldığı inanılmaz önlemlerdir." dedi.
"Bedelini Avrupa öder"
Avrupa'nın bu durumun farkına varması için acilen uyanması gerektiğini belirten Herzog, şöyle devam etti:
Uyanmazlarsa, mümkün olduğu kadar güçlü olmazlarsa ve NATO'daki koalisyonla bu şeytani imparatorluğa karşı savaşmazlarsa, Avrupa bunun bedelini gelecekte ödeyebilir.
Herzog'a göre İran'ın yakında nükleer bombaya sahip olabileceği tehlikesi "dünyanın istikrarına yönelik en büyük tehdit" olarak öne çıkıyor.
"Kan dökmek istemiyoruz"
"Hiçbirimiz savaşa girmek istemiyoruz." diyen İsrail Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:
Kan dökmek istemiyoruz. Düzgün ve iyi bir hayata değer veriyoruz. Ancak Batı medeniyeti ve özgür dünyanın, onları 'dünyada istemeyen bir düşmanın' var olduğu anlayışını yayması gerekiyor.
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