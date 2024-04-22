İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran'a 'şeytan' dedi Herzog, İran'ı hedef aldığı açıklamasında "Şeytani imparatorluk, dünya meselelerini istikrarsızlaştırmak istiyor" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı, kan dökmek istemediklerini iddia etti.

ensonhaber.com

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avrupa'nın İran nedeniyle tehdit altında olduğunu savundu.

Almanya basınından Bild'e demeç veren Herzog'un gündeminde, İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar vardı.

Tahran yönetimini hedef alan Herzog, İran'ın "dünya istikrarına yönelik gerçek tehdidi temsil ettiğini" savundu.

İran'a 'şeytan' tanımlaması

Herzog, "Gördüğümüz şey, İran liderliğindeki şeytani imparatorluğun dünya meselelerini istikrarsızlaştırmak için aldığı inanılmaz önlemlerdir." dedi.

"Bedelini Avrupa öder"

Avrupa'nın bu durumun farkına varması için acilen uyanması gerektiğini belirten Herzog, şöyle devam etti:

Uyanmazlarsa, mümkün olduğu kadar güçlü olmazlarsa ve NATO'daki koalisyonla bu şeytani imparatorluğa karşı savaşmazlarsa, Avrupa bunun bedelini gelecekte ödeyebilir.

Herzog'a göre İran'ın yakında nükleer bombaya sahip olabileceği tehlikesi "dünyanın istikrarına yönelik en büyük tehdit" olarak öne çıkıyor.

"Kan dökmek istemiyoruz"

"Hiçbirimiz savaşa girmek istemiyoruz." diyen İsrail Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı: