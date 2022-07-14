ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Biden önce Herzog'un sonra boşluğun elini sıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de temaslarına devam ediyor.

Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından kırmızı halı ile karşılandı.

"Tanrı seni korusun"

Biden, Herzog ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Konutu ziyaretçi defterini imzaladı. Biden deftere, "Dostum, iki büyük ülkemiz arasındaki sağlam bağı derinleştirmek için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ortak İrlanda köklerimizden, ortak İsrail sevgimize kadar, kalben ve ruhen birleştik. Dostluğumuz kalıcı olsun ve büyümeye devam etsin! Büyükbabam Finnegan'ın dediği gibi, İrlandalı budur. Tanrı seni korusun." ifadelerini yazdı.

Boşlukla tokalaştı

Görüşmenin ardından Herzog Biden’a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı takdim etti. Biden'ın önce Herzog, ardından 'boşluğun' elini sıktığı anlar kayıt altına alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la tokalaşan Joe Biden, boşluğu da es geçmedi VİDEO







