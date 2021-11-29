Yahudilerin Işık Bayramı’nı kutlamak için Batı Şeria’ya gelen Cumhurbaşkanı Herzog, Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.

Herzog burada, Yahudilerin Işık Bayramı'nı (Hanuka) kutladı. Herzog, camide Hanuka’nın başlangıcı anlamına gelen şamdanı yakarken, Herzog’a Yahudi yerleşimciler ve bazı meclis üyeleri eşlik etti.

FİLİSTİNLİLER DARBEDİLDİ

İsrail güçleri ise, öğle namazının ardından Herzog’un camiye gelmesini protesto eden Filistinlilere saldırdı.

Çıkan olaylarda en az 1 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin ise darbedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Harem-i İbrahim Camisi’ne girdi ViDEO

‘HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ’NİN KUTSALLIĞININ AÇIKÇA İHLALİ”

Filistinli yetkililer dün yaptığı açıklamada, Herzog'un planladığı ziyareti bir provokasyon ve Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsallığının açıkça ihlali olarak nitelendirmiş, söz konusu provokasyonun ardından yaşanacak şiddet olaylarından ise İsrail’in sorumlu olacağını belirtmişti.

MÜSLÜMANLAR SABAH NAMAZINDA KATLEDİLMİŞTİ

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.