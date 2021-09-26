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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü öne sürüldü.
    • AA
    • 26.09.2021 - 01:55
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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü

    İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lapid-Abdullah görüşmesinin geçen ay gerçekleştiği iddia edildi.

    KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA'YI GÖRÜŞTÜLER

    Haberde, Lapid ile Abdullah'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gerilimi ele aldıkları aktarıldı.

    Nerede yapıldığı belirtilmeyen görüşmede iki liderin, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da masaya yatırdıkları kaydedildi.

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü #1

    LAPİD, DAHA ÖNCE DE AMMAN'A GİTMİŞTİ

    Lapid, temmuz ayında Amman'ı ziyaret etmiş ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da ağustos ayı sonunda Amman'a giderek Abdullah ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Ürdün Kralı Abdullah ile gizlice görüştü #2

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