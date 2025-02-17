İsrail Dışişleri Bakanı'nın Belçika'ya ziyareti öncesi UCM'ye şikayet

AA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi hedef alan İsrail ordusu; kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor..

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlenen "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar hakkında Belçika'yı ziyareti öncesinde tutuklama emri çıkarılması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmi şikayette bulunuldu.

Şikayet başvurusu, ülkedeki Hind Rajab Vakfı tarafından yapıldı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN 'KIDEMLİ BİR ÜYESİ' OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kıdemli bir üyesi ve karar alma mekanizmasının kilit isimlerinden olduğuna" işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

Filistinli sivillere yönelik kitlesel yerinden etme, toplu cezalandırma ve sistematik saldırılara yol açan politikaların şekillendirilmesi ve uygulanmasında merkezi bir rol oynamıştır.

Saar'ın kamuoyu açıklamaları ve onayladığı politikaların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara doğrudan ve dolaylı katılım" anlamına geldiği belirtilen açıklamada bunların ayrıca "şiddete teşvike ve uluslararası adalet mekanizmalarının engellenmesine" yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, Saar'ın, Roma Statüsü'nün "toplu cezalandırma ve zorla yerinden edilmeyi", "açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasını" ve "zulüm ve sistematik baskıyı" yasaklayan ilgili maddelerini ihlal ettiği kaydedildi.

"ŞÜPHELİ BİR SAVAŞ SUÇLUSUNUN BRÜKSEL'İ ZİYARET ETMESİNE İZİN VERMEK ADALETİN TEMEL İLKELERİNE İHANET OLACAKTIR"

Saar'ın Brüksel'i ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Roma Statüsü'nü imzalayan Belçika'nın UCM ile iş birliği yapma ve ciddi uluslararası suçlarla itham edilen kişilere karşı harekete geçme konusunda yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır.

Belçikalı yetkililerin harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Şüpheli bir savaş suçlusunun Brüksel'i ziyaret etmesine izin vermek, uluslararası hukuki taahhütlere ve adaletin temel ilkelerine ihanet olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab adına açılan Vakıf, daha önce de Gazze'deki "savaş suçları" nedeniyle 1000 İsrail askerine karşı UCM'ye şikayette bulunmuştu.

AB-İSRAİL ORTAKLIK KONSEYİ

İsrailli yetkililer ve AB liderlerinin davetli olduğu AB-İsrail Ortaklık Konseyi, Gazze ve bölgedeki durumu ele almak üzere 24 Şubat'ta toplanacak.

Bir süredir AB içindeki bazı kesimler, en son 2022'de toplanan ve AB'nin İsrail ile ortaklığını 2. maddesinde yer alan insan haklarına saygı şartına bağlayan AB-İsrail Ortaklık Konseyinin kurucu anlaşmasının feshedilmesi çağrısında bulunuyor.

AB ise Konseyi, Gazze'deki gelişmeleri birebir ele alma ve İsrailli muhataplara mevcut eleştirileri iletmek için platform olarak toplayacağını ifade ediyor.