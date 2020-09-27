İsrail eski savunma bakanı Moşe Dayan'ın Mısır'dan tarihi eser çaldığı, fotoğraflarla tescillendi

1967-1974 yıllarında İsrail'de savunma bakanlığı yapan Moşe Dayan'ın, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Serabit el-Hadim bölgesinden tarihi eser çaldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

İsrail'in Maariv gazetesi, 1967-1974 yılları arasında İsrail'de savunma bakanlığı görevini yürüten Moşe Dayan'ın tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili resmi belgeleri ortaya çıkardı.

Gazetenin yazdığı haberde, savunma bakanı olan Moşe Dayan'ın Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı sırada çekilen fotoğrafları yayınlandı.

HIRSIZLIK ANININ FOTOĞRAFLARI

Haberde, Moşe Dayan'ın hırsızlık yaptığı sırada çekilen fotoğraflarının, tarihi eserlerin çalınmasına ilişkin delil niteliği oluşturduğu belirtildi.

Yayınlanan görsellerde, Moşe Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırkenki görüntüleri yer alıyor.

HABERİ YAZAN GAZETECİ, OLAYA ŞAHİT

Maariv'de gazeteci olan İdo Dissentchik, olaya Ebu Rudeys'teki petrol sahalarını koruyan bir askerken şahit olduğunu belirtti.

"KORUMA GÖREVLİSİ BEKLEMİYORDU"

Bir gün kendisi ve diğer askerlerin, bölge gezisi yapan Savunma Bakanı Dayan'ın güvenliğini sağlamak için Firavun tapınağı olan Sarabit al-Server'a gitme emri aldığını aktaran Dissentchik, "Askerler araçlarla hedeflerine götürüldüler ve geldikleri yerde Dayan'ın helikopterini buldular. Dayan, koruma görevlisi beklemiyordu. Belki geldiğimizden de haberi yoktu. O ve tarihi eser uzmanı arkadaş askeri değil, tarihi eser gezisi yaptılar." ifadelerini kullandı.

ESERLERİ, ASKERİ HELİKOPTER İLE KAÇIRDI

Dissentchik, Dayan'ın çantaları askeri helikopterle bölgeden çıkarttığını kaydetti.