İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı binayı hedef aldı

Bina, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yıkıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesi'ndeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

6 KATLI BİNA VURULDU

6 katlı bina, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İSRAİL SALDIRILARININ BİLANÇOSU

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırısı sonucu 6 katlı bir bina yıkıldı ViDEO





