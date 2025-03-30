İsrail, Gazze'de bayramın ilk gününde 10'u çocuk 20 Filistinliyi katletti

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de Gazze Şeridi’ni hedef almaya devam etti. Kuzeyde Gazze kent merkezi ve Cibaliya, güneyde ise Han Yunus’ta sivillere yönelik hava saldırıları düzenlendi.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail’in bombardımanı evleri, çadırları ve sivil araçları vurdu. Saldırılar sonucunda 10’u çocuk olmak üzere en az 20 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

BAYRAMLIKLARIYLA CAN VERDİLER

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların üzerlerinde bayramlık kıyafetlerinin olduğu bildirildi. Bayram sevincine gölge düşüren saldırılar, Gazze'de derin bir trajediye yol açtı.

Han Yunus’un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesi, İsrail tanklarının yoğun topçu atışına maruz kaldı. Açılan ateş sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi’nde üç sivil aracı hedef alırken, Şucaiyye Mahallesi’ni de ağır bombardımana tuttu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya’da Filistinli Mukbil ailesine ait bir ev İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen 18 Mart itibarıyla Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.