Gazze'de bir kez daha döken İsrail'in saldırıları sonucu 24 Filistinli yaşamını yitirdi. Evlerin hedef alındığı saldırıların boyutu görüntülendi.

İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de yeni katliamlara imza attı.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son saldırıların ardından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL UÇAKLARI SALDIRDI

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği hava saldırılarının boyutu görüntülendi.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı ViDEO

SİVİL YERLEŞİMLER HEDEFTE

Saldırı sonucu, Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.

Ekipler, İsrail bombalarının hedefi olan bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerine saldırdı FOTO GALERi

İSRAİL ORDUSUNDAN OPERASYON

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

İSRAİL BASINI: GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISINA ONAY VERİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.