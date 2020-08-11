Dolar
7.3356
-0.0286%
Euro
8.6128
-0.0336%
Altın
2025.05
-0.1242%
Borsa
1075.52
1.4077%
G. Altın
478.419
-0.0062%
Bitcoin
87169.48
0.08%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    İsrail Gazze'nin ticaret kapısını kapatıyor

    İsrail Gazze'nin ticaret kapısını kapatıyor

    Abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, İsrail kapatma kararı aldı.
    • AA
    • 11.08.2020 - 02:41
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 02:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail Gazze'nin ticaret kapısını kapatıyor

    İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi gerekçesiyle  Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini verdi.

    Haberde, insani yardımlar ve akaryakıt dışında tüm ticari mallara giriş engelinin bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

    İsrail Gazze nin ticaret kapısını kapatıyor #1

    SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TÜM İNŞAAT MALZEMESİ GİRİŞİ ENGELLENDİ

    Öte yandan adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili, İsrail makamlarının Filistin tarafına salı gününden itibaren Gazze'ye tüm inşaat malzemesi girişinin engellendiğinin bildirildiğini aktardı.

    Yetkili, sınır kapısının kapatılma sebebinin Gazze'den İsrail tarafına yakıcı balonların fırlatılması olduğunu dile getirdi.

    İsrail medyasına göre, İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki 5 yerleşim bölgesine dün fırlatılan yakıcı balonlar nedeniyle 12 yangın çıktı.

    İsrail Gazze nin ticaret kapısını kapatıyor #2

    Görüş Bildir