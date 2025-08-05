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İsrail, Gazze'ye ürün girişine kademeli izin vereceğini açıkladı

Reuters kaynaklarına göre İsrail, açlıkla mücadele eden ve can kayıpları yaşayan Gazze'ye, yerli tüccarlar aracılığıyla kademeli ürün girişine izin vermeyi planlıyor.

REUTERS REUTERS
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 09:37
İsrail, Gazze'ye ürün girişine kademeli izin vereceğini açıkladı

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına "aç bırakmayı" da ekledi.

İsrail, gıda yardımı yapılan yerlere akın eden halka saldırmaktan da çekinmedi.

Yaşananlar karşısında dünyanın baskısı artınca İsrail, Gazze'ye yerli tüccarlar aracılığıyla kademeli ve kontrollü olarak ürün girişine izin vereceğini açıkladı.

"GAZZE ŞERİDİ'NE GİREN YARDIM ARTIRILACAK"

İsrail ordusunun yardımların koordinasyonundan sorumlu kanadı COGAT tarafından yapılan açıklamada, "Bu (adım) Gazze Şeridi'ne giren yardım hacmini artırmayı ve BM ve uluslararası gruplar tarafından toplanan yardımlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor." denildi.

Dünya ve uluslararası kuruluşlar bu açıklamaların sonucunu takip edecek.

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