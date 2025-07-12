İsrail, Gazze'yi hedef aldı: Son 48 saatte 250 noktaya hava saldırısı

Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail ordusundan tepki çeken bir açıklama geldi...

Açıklamada, ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

SON 48 SAATTE YAKLAŞIK 250 NOKTAYA SALDIRI

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte yaklaşık 250 noktaya saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bubi tuzaklı binaların, silah depolarının, anti-tank füze rampalarının, keskin nişancı mevzilerinin ve tünellerin hedef alındığı öne sürüldü.

Filistinli sivillerin yaşadığı çadırlar da dahil birçok bölgeye şiddetli saldırılarda bulunan İsrail ordusunun Beyt Hanun, Şucaiye ve Zeytun bölgelerinde karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

GAZZE'DEKİ BALIKÇILAR TEHDİT EDİLDİ

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, balıkçılara ve bölge sakinlerine denize girmenin yasak olduğu uyarısında bulunarak onları tehdit etti.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde balıkçıların denize açılmasının yasak olduğunu söyledi.

Bölgedeki deniz alanında sıkı güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Adraee, denize açılanların ve girenlerin hayatlarının tehlike altında olacağı tehdidinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINDA ACI BİLANÇO

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 208 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 311 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 57 BİN 882

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 882'ye, yaralıların sayısının da 138 bin 95'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809'a, yaralıların sayısı da 5 bin 249'a çıktı.