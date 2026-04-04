İsrail gece yarısı İran füzeleriyle vuruldu

Nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İsrail ve ABD tarafından saldırıya uğrayan İran, misillemelerini devam ettiriyor.

İsrail’in güneyi ve merkezi, İran’ın gerçekleştirdiği yeni füze saldırılarının hedefi oldu.

Saldırılarda yangınlar çıktı, binalar hasar gördü, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı minimum düzeyde; bir kişi hafif şekilde yaralandı.

GÜNEY İSRAİL'DE YANGINLAR

İran’ın füze saldırısı, Beerşeba yakınlarındaki Neot Hovav sanayi bölgesinde yangına yol açtı. Bölgedeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Aynı saldırıda, bazı binalar hasar gördü, ancak can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin devrede olduğu ve füzelerin önlenmeye çalışıldığı belirtildi. Kanal 12’nin haberine göre, Berşeva, Arad ve Necef Çölü’ndeki sirenler vatandaşları uyardı.

TEL AVİV VE ÇEVRESİNDE PARÇALI HASAR

İran’ın ikinci misillemesi, İsrail’in merkezi ve Tel Aviv çevresinde etkili oldu. Rosh HaAyin’de bir apartmanda yangın çıkarken, Petah Tikva ve Bnei Brak şehirlerinde binalar hasar gördü. Ramat Gan’daki bir binada kısmi yıkım meydana gelirken, Roş Haayin’de yüksek gerilim hattının hasar görmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ekiplerin hasar gören bölgelere yönlendirildiğini duyurdu. Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalarken, 45 yaşındaki bir erkek hafif yaralanmış olarak kayıtlara geçti.

İRAN'ıN FÜZELERİ HALEN TEHDİT OLUŞTURUYOR

New York Times’ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran’ın vurulan yeraltı füze depoları ve silolarındaki enkaz saatler içinde temizlendi ve tesisler kısa sürede yeniden operasyonel hâle getirildi.

Gazete, Washington yönetiminin sahadaki füze rampalarının tam olarak ne kadarının imha edildiğinden emin olamadığını da vurguladı. ABD istihbaratı, Tahran’ın hâlâ büyük miktarda füze ve seyyar füze rampasına sahip olduğunu değerlendiriyor.

İran’ın füze saldırıları, İsrail’in güney ve merkezini hem maddi hem de psikolojik açıdan etkilerken, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, uluslararası toplum saldırıların sonuçlarını ve olası yeni misillemeleri yakından izliyor.