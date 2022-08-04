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    İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti

    İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki birlikleri ziyaret etti, "gerilimin tırmanma" ihtimaline karşı hazırlıkların artırılması talimatı verdi.
    • 04.08.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:51
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    İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti

    İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti.

    İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini yüksek tutmaya devam ediyor.

    Genelkurmay Başkanı Gazze sınırına gitti

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Gazze Şeridi sınırında görev yapan birlikleri ziyaret etti.

    Gerilimin tırmanma ihtimali sürüyor

    Bölgedeki "istihbarat ve operasyonel durum hakkında bilgi alan, ayrıca sınıra getirilen zırhlı ve topçu birliklerini inceleyen" Kohavi'nin, "bölgede gerilimin tırmanma ihtimaline karşı olası senaryolara hazırlanma emri verdiği ve muhtemel saldırı hazırlıklarını onayladığı" kaydedildi.

    Ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmayı sürdürüyor.

    İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti #1

    Gazze üzerinde onlarca insansız hava aracı uçuyor

    İsrail ordusunun güvenlik önlemleri kapsamında Gazze üzerinde, onlarca insansız hava aracı uçurduğu bildiriliyor.

    Son 3 gündür devam eden önlemler kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı kapalı tutulmaya devam ederken, bölgede kara yolu hareketliliği durdurulmuş durumda. Mal geçişi için kullanılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ise aktif olarak kullanılıyor.

    İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti #2

    İsrail Genelkurmay Başkanı, abluka altındaki Gazze sınırına gitti #3


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