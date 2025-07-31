İsrail, gerçeği gösteren haberden korktu: New York Times'a saldırdılar

Gazze, aylardır süren bombardıman, abluka ve sistematik açlık politikalarıyla insanlığın gözleri önünde bir soykırıma sahne oluyor.

60 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede, artık sadece bombalar değil, açlık da öldürüyor.

İsrail ordusunun hedef aldığı hastaneler, ilaç ve gıda girişine izin verilmeyen şehirler ve yıkılmış altyapı; sivilleri, özellikle çocukları yavaş ölüme mahkum ediyor.

NEW YORK TİMES İNSANLIĞIN VİCDANINA SESLENDİ

Milyonların izlediği bu soykırımın gölgesinde, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), sessizliğini bozarak insanlığın vicdanına seslendi.

Geçtiğimiz hafta gazetenin manşetinde yer verdiği çarpıcı bir fotoğraf, İsrail’in inkar etmekte zorlandığı bir gerçeği tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

18 aylık Filistinli bebek Muhammed Zakaria el-Mutawaq’ın, açlıktan kemikleri belirginleşmiş halde annesinin kucağında çekilen fotoğrafına, gazetede büyük bir bölüm ayrıldı.

HABER İSRAİL'İ ÇILDIRTTI

Fotoğraf, sadece bir çocuğun ve annesinin açlık kaynaklı dramı değildi. aynı zamanda kuşatma altındaki Gazze’de sistematik olarak uygulanan bir yok etme politikasının kanıtı niteliğindeydi.

NYT’nin bu görüntüyü manşete taşıması, Batı medyasındaki suskunluğu kırarken, İsrail yönetiminde ise öfkeye yol açtı.

NEW YORK TİMES'A SALDIRDILAR: KANLI İFTİRA YAYIYORLAR

İsrail yönetimi, söz konusu fotoğrafın ardından New York Times’ı hedef alarak sert açıklamalar yaptı.

Eski Başbakan Naftali Bennett, gazeteyi “kanlı iftira yaymakla” suçladı.

İsrail Dışişleri yetkilileri ise fotoğrafın "gerçeği yansıtmadığını", Hamas'ın hasta çocukları "propaganda malzemesi" olarak kullandığını iddia etti.

Ancak NYT, haberine gelen tepkilere karşı geri adım atmadı.

Gazete Muhammed’in doğuştan gelen kas ve sinir sistemi sorunları olduğunu belirtse de, Gazze’de sağlık sisteminin çöküşü nedeniyle tedaviye ulaşamayan binlerce çocuk gibi onun da durumu hızla İsrail zulmü yüzünden kötüleşti.

GAZZE'DE SADECE BOMBALAR DEĞİL AÇLIK DA ÖLDÜRÜYOR

İsrail’in iddialarının aksine, NYT’nin haberinde hiçbir dramatizasyon yoktu.

Yalnızca bir fotoğraf ve onu çevreleyen acı bir gerçeklik vardı.

Gazze'deki sağlık altyapısının tamamen çöktüğü, çocukların kronik yetersiz beslenme ve enfeksiyon hastalıklarından ölmek üzere olduğu, doktorların ameliyatları anestezisiz yaptığı, yardıma ulaşan bebek mamasının dahi askerlerce engellendiği, dünyanın inkar edemeyeceği bir gerçek.