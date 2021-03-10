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    İsrail güçleri, 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    İsrail güçleri, Batı Şeria’da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 23:41
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    İsrail güçleri, 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güneyindeki El-Halil kentinde yaşları 7-11 arasında değişen 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

    Görgü tanıkları, çocukların gözaltına alınmadan önce Masafer Yatta bölgesinde “Gundelia” bitkisi topladıklarını ve çocuklardan 3’ünün kardeş olduğunu aktardı.

    Görgü tanıkları, çocukların Filistin mutfağında yemek olarak kullanılan bitkiyi topladıkları sırada bölgede bulunan İsrailli yerleşimciler tarafından kovulduğunu belirtti.

    İsrail güçleri, 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı İZLE


    4 BİN 500 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA TUTULUYOR

    Gözaltına alınan çocuklar, Kiryat Arba kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğü bildirilerken, çocukların serbest bırakılıp bırakılmadıkları bilinmiyor.

    İsrail’de aralarında 37 kadın ve 140 çocuğun bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 Filistinli gözaltı tesislerinde tutuluyor.

    İsrail güçleri, 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı #1

    İsrail güçleri, 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı #2

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