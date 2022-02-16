İsrail güçleri, koltuk değnekli yaşlı adamı darbetti

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanan Filistinlilere destek için mahallede bulunan koltuk değnekli Muhammed Abu al-Humus, İsrail güçleri tarafından darbedildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle son zamanlarda Şeyh Cerrah'ta tansiyon yeniden yükseldi.

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterilerine, İsrail güçleri müdahale etti.

KOLTUK DEĞNEKLERİNE RAĞMEN DARBEDİLDİ

Filistinli ailelere destek için bulunan 55 yaşındaki aktivist Muhammed Abu al-Humus, koltuk değnekleri olmasına rağmen İsrail güçleri tarafından darbedildi.

SEMBOLİK OFİSİ YIKILDI

Öte yandan al-Humus'un İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir'in ofisinin karşısına "sembolik" olarak kurduğu ofis de yıkıldı.

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