İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısında artış: 10 bin 800'e yükseldi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE TUTULAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Temmuz 2025'e kadar İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 10 bin 800'e çıktığı, İsrail ordusuna ait kamplarda alıkonulan Filistinlilerin bu sayıya dahil edilmediği belirtildi.

Bu rakamın, 2000-2004 yılları arasındaki Aksa İntifadası olarak da bilinen İkinci İntifada'dan bu yana kayda geçen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekildi.

HAPİSHANELERDE 450'DEN FAZLA ÇOCUK TUTULUYOR

İsrail hapishanelerinde 2'si Gazzeli olmak üzere 50 Filistinli kadın ile 450'den fazla çocuğun tutulduğu ifade edildi.

İsrail'in hiçbir suçlama veya yargılama olmaksızın hapishanede tuttuğu "idari tutuklu" olarak bilinen Filistinlilerin sayısının 3 bin 629 olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail hapishanelerinde bu "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan 2 bin 454 Filistinlinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun kamplarında tutulan Gazzelilerin ise bu sayının içinde yer almadığı belirtildi.

"İSRAİL YARGISI, BİNLERCE GAZZELİ ESİRİN ZORLA KAYBEDİLMESİ VE İŞKENCE SUÇLARININ PEKİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMUŞTUR"

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.